حزب المصريين الأحرار: التفاهم الأمريكي الإيراني يعكس انتصار الدبلوماسية ويؤكد أهمية الدور المصري في دعم الاستقرار الإقليمي

رحب حزب المصريين الأحرار برئاسة النائب الدكتور عصام خليل، عضو مجلس الشيوخ، بالتفاهمات التي تم التوصل إليها بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، باعتبارها خطوة إيجابية نحو خفض حدة التوترات في منطقة الشرق الأوسط، وتعزيز فرص الحلول السياسية والدبلوماسية لمعالجة القضايا الإقليمية المعقدة.

وأكد الحزب في بيان له، أن هذه التفاهمات لم تكن نتاج تحرك سياسي عابر، وإنما جاءت ثمرة لمسار ممتد من الجهود الدبلوماسية والاتصالات المكثفة التي شاركت فيها قوى إقليمية ودولية عديدة، انطلاقًا من إدراك متزايد بأن الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة يتطلب تغليب الحوار والتفاوض على منطق التصعيد والمواجهة.

وذكر الحزب، أن دول المنطقة لعبت دورًا مهمًا في تهيئة المناخ الملائم لدفع مسارات التهدئة والتقارب، وفي مقدمتها مصر التي تبنت على مدار السنوات الماضية نهجًا ثابتًا يرتكز على دعم الحلول السياسية، واحتواء الأزمات، والحفاظ على مؤسسات الدولة الوطنية، والعمل من أجل ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار الإقليمي.

وثمّن الحزب الجهود التي بذلتها عدد من الدول الشقيقة والصديقة، وما قامت به من اتصالات وتحركات دبلوماسية أسهمت في تقريب وجهات النظر وتهيئة بيئة أكثر ملاءمة لإنجاح مسارات التفاهم، بما يعكس أهمية التعاون الإقليمي والعمل المشترك في مواجهة التحديات والأزمات التي تشهدها المنطقة.

وأوضح الحزب أن أهمية هذه التفاهمات لا تقتصر على مضمونها المباشر، بل تمتد إلى ما تحمله من رسائل سياسية تؤكد أن الأزمات، مهما بلغت درجة تعقيدها، تظل قابلة للحل عبر الحوار والإرادة السياسية الصادقة، وأن الدبلوماسية تظل الخيار الأكثر قدرة على تحقيق الأمن والاستقرار وحماية مصالح الشعوب.

وشدد حزب المصريين الأحرار على ضرورة البناء على هذه الخطوة من خلال مواصلة جهود تعزيز الثقة المتبادلة وتوسيع مساحات الحوار والتعاون بين مختلف الأطراف، بما يسهم في دعم الاستقرار الإقليمي وتهيئة المناخ اللازم لتحقيق التنمية والازدهار لشعوب المنطقة.

واستطرد: "المرحلة الراهنة تتطلب ترسيخ ثقافة التسويات السياسية، واحترام سيادة الدول، والالتزام بمبادئ القانون الدولي، باعتبارها الأسس الرئيسية لبناء نظام إقليمي أكثر توازنًا واستقرارًا وقدرة على مواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية".