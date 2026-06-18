مسئول نفطي عراقي: مضيق هرمز لا يزال مغلقا أمام حركة الملاحة البحرية

صرح المدير العام لشركة تسويق النفط العراقية (سومو)، مساء اليوم الخميس، بأن مضيق هرمز لا يزال مغلقا أمام حركة الملاحة البحرية ولم يُفتح لغاية هذه اللحظة.

وقال علي نزار الشطري، في تصريحات نشرها الموقع الرسمي لشركة (سومو)، مساء اليوم: "إن منظومة تصدير النفط الخام العراقية الجنوبية عبر الخليج بحاجة إلى إعادة بناء بخطوط جديدة عبر طرق سريعة وفورية لنقل النفط الخام إلى الأسواق العالمية".

وأضاف أن وزارة النفط وضعت منذ عام 2010 خططا استراتيجية لبناء منظومة متكاملة لتخزين النفط العراقي داخل البلاد وخارجها قرب مناطق الأسواق الرئيسية في آسيا في الصين وكوريا الجنوبية وسنغافورة وسلطنة عمان وأوروبا، ونأمل من الحكومة الحالية دعم هذه الخطط لدعم استمرار صادرات النفط الخام العراقية.

وذكر أن العراق يعمل على بناء مصافٍ قرب الأسواق الرئيسية في آسيا للمتاجرة في المشتقات النفطية، كونها تدر أموالا طائلة، وعلينا التحول نحو الصناعة التكريرية وبناء الخزانات للنفط الخام، وهو أمر لا بد منه، ولدينا عروض جاذبة وهي في طور الإنهاء.

ودعا إلى زيادة الصادرات النفطية في المرحلة المقبلة مقارنة بما كانت عليه قبل الحرب الأمريكية الإيرانية عبر المنفذ الجنوبي، والطرق البديلة الحالية أصبحت واقعا.

وكشف أن الرهان الحالي هو على مستوى الأسعار في المرحلة المقبلة، كون المخزون النفطي العالمي بأدنى مستوياته، ما يعني زيادة الطلب، وهو ما يؤدي إلى زيادة أسعار النفط الخام، لأنه بعد بناء المخزون النفطي قد تنخفض الأسعار، وعلينا استثمار هذا الوقت لتعويض الخسائر.

ولفت إلى أن العراق ودول الخليج تأثرت جراء الصراع في المنطقة.

وقال الشطري إن العراق بحاجة إلى استثمارات خارجية عالية المستوى قادرة على بناء البنى التحتية واستقطاب الخبرات وفق نموذج اقتصادي ومالي كفء قادر على البناء السريع بمشاركة شركات عالمية، ومطلوب شبكة أنابيب عالية المستوى والتركيز على منافذ التصدير والاستهلاك.

وكان متحدث رسمي عراقي قد صرح اليوم الخميس بأن شركة (سومو) لا تزال تراقب حركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز، وأنها تستكمل إجراءات إعادة تصدير النفط الخام بحرا بمجرد عودة الملاحة البحرية إلى سابق عهدها.

وقال سليم الركابي، المتحدث الرسمي باسم وزارة النفط، إن "خبر إعادة فتح مضيق هرمز ما زال حديثا، وإن (سومو) وبالتنسيق مع الجهات المعنية تراقب المجال البحري وحركة السفن بشكل مستمر ومركز، وتستكمل إجراءات إعادة التصدير بحرا بمجرد عودة الملاحة البحرية إلى سابق عهدها وإكمال إجراءات ترشيح ناقلات لتحميل النفط الخام العراقي".

وأضاف أن عودة الحقول النفطية إلى الإنتاج تختلف من حقل لآخر وتعتمد على عدة عوامل مختلفة.

كما ذكر أن وزارة النفط ستعمل مستقبلا على رفع الطاقة الإنتاجية من النفط الخام إلى 6 ملايين برميل يوميا وفق عدة عوامل تعمل بالتوازي مع هذه الخطة، منها الإمكانيات اللوجستية لمنصات التصدير، والتزام العراق بمحددات منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك).