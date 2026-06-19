ليتوانيا: الاتفاق على ائتلاف يمهد الطريق لتغيير رئيسة الوزراء

توصل الديمقراطيون الاشتراكيون في ليتوانيا، إلى اتفاق لتشكيل ائتلاف حكومي جديد، وهو ما سيؤدي إلى انضمام حزب معارض إلى الحكومة وإحداث تغيير جوهري في منصب رئيس الوزراء، وذلك بحسب ما أعلنته الأحزاب المعنية اليوم الخميس،.

وتنص بنود إعادة التشكيل الحكومي على أن يسعى الحزب الديمقراطي الاشتراكي الذي تنتمي إليه رئيسة الوزراء الحالية، إنجا روجينيني، إلى إدماج حزب الاتحاد الديمقراطي "من أجل ليتوانيا" (المنتمي إلى تيار يسار الوسط) في حكومة الدولة المطلة على بحر البلطيق والعضو في كل من الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (الناتو).

ووقّع على هذا الاتفاق كل من الحزبين المذكورين، إلى جانب شركائهما الآخرين في الائتلاف، وهم: اتحاد المزارعين والخضر، وتحالف العمل الانتخابي للبولنديين في ليتوانيا – ائتلاف العائلات المسيحية.

ومن المقرر أن يحظى الائتلاف الجديد بدعم 75 نائبا في البرلمان الليتواني البالغ مجموع مقاعده 141 مقعدا.

ومن المتوقع أيضا أن تشمل إعادة التشكيل هذه تغييرات على مستوى القيادة العليا للحكومة، إذ يأمل زعيم الحزب الديمقراطي الاشتراكي، مينداوجاس سينكيفيتشيس، أن يحل محل رئيسة الوزراء الحالية روجينيني، والتي كانت قد تولت المنصب في أغسطس 2025، خلفا لجينتوتاس بالوكاس الذي استقال على خلفية فضيحة فساد.