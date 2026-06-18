مقتل 11 جنديا ومدنيين اثنين في الهجوم على المطار في عاصمة النيجر

قالت السلطات في النيجر، اليوم الخميس، إن هجوما على المطار أسفر عن مقتل11 جنديا ومدنيين اثنين، في حين لقي 22 من المهاجمين حتفهم خلال تبادل كثيف لإطلاق النار.

وأعلنت وزارة الدفاع النيجرية، في بيان لها، إحباط الهجوم على مدينة نيامي، مشيرة إلى اعتقال 20 مشتبها بهم، إلى جانب ضبط أسلحة وذخائر بحوزتهم.

ومن جهتها، أفادت مصادر ميدانية وشهود عيان بسماع دوي إطلاق نار وانفجارات عنيفة أثناء الهجوم، فيما رصد صحفي من وكالة أسوشيتد برس (أ ب)، عمليات تفتيش دقيقة يجريها جنود للمسافرين على الطريق المؤدي إلى المطار في أعقاب الاشتباكات.

وبعد ساعات من الهجوم، أكدت الوكالة الوطنية للطيران المدني عودة حركة الملاحة الجوية في المطار إلى طبيعتها.