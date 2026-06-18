مجتبى خامنئي: ترامب استخدم شتى الوسائل المتاحة بدافع اليأس لتحقيق اتفاق وقف الحرب مع إيران

وجه مجتبى خامنئي، المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية، خطابا إلى الإيرانيين، بشأن الاتفاق الذي جرى بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية لوقف الحرب.

وقال في بيان نشرته وسائل الإعلام التابعة له عبر منصة "إكس": "الشعب الإيراني الشغوف والوفي كما تعلمون، تم توقيع مذكرة تفاهم بين رئيسي إيران والولايات المتحدة، وفي سبيل الوصول إلى هذه المرحلة، بذل المسئولون جهودا حثيثة بدافع التعاطف وحسن النية، وبالطبع، كان رئيس الولايات المتحدة هو من استخدم، بدافع اليأس، شتى الوسائل المتاحة لتحقيق هذا الهدف".

وأضاف: "من حيث المبدأ، كان لدي رأي مختلف فيما يتعلق بمذكرة التفاهم، ولكن انطلاقا من الالتزام الذي قدمه لي الرئيس المحترم، بصفته رئيس المجلس الأعلى للأمن القومي، نيابة عن نفسه وعن الأعضاء في حماية حقوق الأمة الإيرانية وجبهة المقاومة، وتعهده صراحة بتحمل المسئولية عن ذلك، فقد منحت الإذن بذلك".

ووقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ساعة مبكرة من صباح الخميس عن نسخة من مذكرة التفاهم المبرمة مع إيران، خلال مأدبة عشاء مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في قصر فرساي، وأُرسلت صورة للاتفاقية الموقعة إلى الإيرانيين والوسطاء.

وأفادت وكالة "الأسوشيتد برس" عن مسئولين أمريكيين، أن مسودة الاتفاق تتضمن معيارا جديدا يتمثل في "الحد الأدنى" لخفض درجة مزج اليورانيوم الإيراني عالي التخصيب، كما تشمل أحكاما لضمان "سلامة أراضي" لبنان بعد الهجمات الإسرائيلية الأخيرة ضد حزب الله في الأراضي اللبنانية.