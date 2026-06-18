خروج قطار وعربتين عن القضبان بطنطا دون إصابات

شهدت محطة طنطا للسكة الحديد بمحافظة الغربية، مساء اليوم الخميس، خروج جرار قطار وعربتين عن القضبان أثناء تواجدهما داخل ورش ومخزن المحطة للتوجه إلى خط مدينة المنصورة، دون وقوع إصابات بين الركاب أو العاملين، وتم الدفع بمعدات الإصلاح والأوناش العملاقة لإصلاحه مرة أخرى وإعادته لمساره الطبيعي.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية تلقت إخطارا يفيد بخروج جرار وعربتين قطار عن القضبان أثناء خروج القطار المتجه من طنطا إلى المنصورة داخل محطة السكة الحديد بطنطا.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية ومهندسو وفنيو السكة الحديد بوسط الدلتا ومحطة السكك الحديدية بطنطا إلى موقع الحادث لمتابعة الموقف.

جرى الدفع بعدد من المهندسين والأوناش العملاقة لرفع عجلات العربات والجرار وإعادتهما إلى قضبان السكة الحديد، ولم يسفر الحادث عن أي إصابات بشرية.

وانتظمت حركة القطارات بخطوط القاهرة والإسكندرية دون أي تعطيل، ولم يؤثر ذلك على سير حركة القطارات.

ودفعت هيئة السكة الحديد بعدد من الأوناش والمعدات الفنية إلى موقع الواقعة لإعادة الجرار والعربة إلى مسارهما ورفع آثار الحادث، مع العمل على تسيير حركة القطارات وانتظام التشغيل بالمحطة.