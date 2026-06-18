الكويت تدين بشدة تصاعد اعتداءات المستوطنين المتطرفين ضد الفلسطينيين في الضفة وتحمل الاحتلال مسئولية استمرارها

أعربت وزارة الخارجية الكويتية، اليوم، عن إدانة دولة الكويت واستنكارها الشديدين لتصاعد اعتداءات المستوطنين المتطرفين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك الاعتداءين الأخيرين على المسجد الكبير في قرية جليجليا، ومسجد الفاروق في قرية مزارع النوباني شمال رام الله.

وأكدت رفض دولة الكويت القاطع لهذه الاعتداءات والانتهاكات المتكررة لحرمة دور العبادة، محملة سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسئولية عن استمرار هذه الممارسات، وما تؤدي إليه من تقويض لفرص السلام وزعزعة للأمن والاستقرار.

ودعت الخارجية الكويتية المجتمع الدولي إلى تحمل مسئولياته في وقف هذه الانتهاكات، ومحاسبة مرتكبيها، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني الشقيق، مجددة موقف دولة الكويت الثابت والداعم لحقوقه المشروعة، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.