روسيا تعلن إسقاط 234 مسيرة أوكرانية معظمها فوق موسكو

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الخميس، إسقاط 234 طائرة مسيرة أوكرانية في مناطق مختلفة من البلاد، بينها العاصمة موسكو، طوال اليوم.

وقالت الوزارة في بيان إن القوات الأوكرانية نفذت هجمات بواسطة طائرات مسيّرة استهدفت الأراضي الروسية، مشيرة إلى أن أنظمة الدفاع الجوي تمكنت من تدمير جميع المسيّرات التي تم رصدها.

من جانبه، أفاد عمدة موسكو سيرجي سوبيانين، بأن العاصمة تعرضت لهجوم مكثف بالطائرات المسيّرة، موضحا أن الدفاعات الجوية أسقطت أكثر من 190 مسيّرة فوق موسكو ومحيطها.

وأضاف أن بعض المسيّرات تمكنت من الوصول إلى مصفاة موسكو للنفط، ما تسبب بأضرار مادية، فيما أسفرت الهجمات عن إصابة 17 شخصا في منطقة موسكو.

ولم يصدر عن الجانب الأوكراني تعليق فوري على ما أوردته السلطات الروسية.

ومنذ 24 فبراير 2022، تشن روسيا هجوما عسكريا على جارتها أوكرانيا، وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام لكيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره الأخيرة "تدخلا غير مقبول" في شؤونها الداخلية.