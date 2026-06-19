أمريكا: قاض يأمر وكالة الهجرة الأمريكية بالإفراج عن إمام مسجد في ويسكونسن

أمر قاض فيدرالي مسئولي الهجرة، اليوم الخميس، بالإفراج عن إمام أكبر مسجد في ولاية ويسكونسن من الاحتجاز، بعدما خلص إلى أن صلاح صرصور قدم دعوى "واقعية" بأنه يتعرض للاستهداف بسبب تعبيره عن تأييده للحقوق الفلسطينية.

ويقيم صرصور، المولود في فلسطين، إقامة دائمة بشكل قانوني في الولايات المتحدة، وقد احتجزته عناصر وكالة الهجرة والجمارك الأمريكية في 30 مارس.

وتقول الحكومة الأمريكية أنه يشكل تهديدا للسياسة الخارجية، لكن فريق الدفاع عن صرصور يقول إنه مستهدف في الواقع بسبب انتقاده لإسرائيل.

وكتب قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية جيمس باتريك هانلون في قرار صدر اليوم الخميس أن المحامين الموكلين عن وكالة الهجرة والجمارك ووزارة الأمن الداخلي لم يقدموا أدلة كافية لدحض ادعاءات صرصور بأنه تعرض لانتقام بسبب ممارسته لحرية التعبير، كما لم يوضحوا سبب اعتباره فجأة تهديدا في الوقت الحالي بعد أكثر من ثلاثة عقود من إقامته القانونية في الولايات المتحدة.