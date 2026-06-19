الإسماعيلي يعلن إنهاء التعاقد مع خالد النبريصي بالتراضي

أعلن النادي الإسماعيلي التوصل إلى اتفاق ودي مع اللاعب الفلسطيني خالد النبريصي يقضي بإنهاء العلاقة التعاقدية بين الطرفين بالتراضي، بما يمنح اللاعب حرية استكمال مسيرته الاحترافية المقبلة.

وأكد النادي في بيانه أن العلاقة التي جمعت الطرفين كانت ولا تزال قائمة على الاحترام والتقدير المتبادل، مشيرًا إلى أن ما أُثير خلال الفترة الماضية لا يعكس حقيقة هذه العلاقة أو حجم التقدير المتبادل بين الجانبين.

وجاءت هذه التسوية الودية بعد مراجعة كافة الجوانب المالية والتعاقدية الخاصة باللاعب، والتي تضمنت جزاءات وخصومات مالية تم احتسابها خلال فترات سابقة، دون استكمال الإجراءات الرسمية الخاصة بإخطار اللاعب بها أو توقيعه بالعلم عليها، إلى جانب وجود بعض البنود محل خلاف بين الطرفين، وهو ما استدعى التوصل إلى تسوية نهائية تنهي العلاقة التعاقدية بصورة ودية وتحفظ حقوق جميع الأطراف.

وفي إطار هذه التسوية، وافق اللاعب خالد النبريصي على التنازل عن كامل مستحقاته المالية لدى النادي والبالغة 19 مليونًا و344 ألف جنيه، كما التزم بسداد مبلغ مليون جنيه لصالح النادي عند تعاقده مع نادٍ جديد، ليصل إجمالي ما تنازل عنه وتحمله في إطار التسوية إلى 20 مليونًا و344 ألف جنيه.

وأشار النادي إلى أن هذه المستحقات كانت تخص عقد اللاعب الممتد حتى عام 2027، في حال استكمال إجراءات فسخ التعاقد من طرف واحد، إلا أن الطرفين فضّلا إنهاء الأزمة وديًا بما يحفظ الحقوق ويغلق الملف بشكل نهائي.

واختتم مجلس إدارة النادي الإسماعيلي بيانه بتوجيه الشكر والتقدير للاعب خالد النبريصي على ما أبداه من تعاون وتفهم خلال مراحل التفاوض، متمنيًا له التوفيق في مسيرته المقبلة.

كما أكد النادي أن اللاعب وعائلته يكنّون كل الاحترام والتقدير لمصر وشعبها، تقديرًا لمواقفها التاريخية الداعمة للشعب الفلسطيني، مشددًا على أن هذه الروابط ستظل ممتدة رغم انتهاء العلاقة التعاقدية.

واختتم البيان بالتأكيد على أن خالد النبريصي سيظل محل تقدير داخل النادي الإسماعيلي، وأن أبواب النادي ستبقى مفتوحة له مستقبلًا.