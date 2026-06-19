أكدت الفنانة نيللي كريم أنها لم تعتذر عن المشاركة في فيلم “القصص” مطلقًا، وأنها وافقت على الانضمام إليه منذ اللحظة الأولى التي عُرض عليها.

وقالت "كريم" عبر برنامج "معكم منى الشاذلي" على قناة “ON E”، أمس الخميس، إن كان هناك حديثًا عن اعتذار شخص آخر، لكنها لا تعرف تفاصيل الأمر، مضيفة أن المنتج محمد حفظي عرض عليها المشاركة، وكانت تعرف المخرج أبو بكر شوقي من فيلمي "يوم الدين" و"هجان"، معربة عن حبها لعمله.

وأوضحت أنها تحمست للعمل بعد أول جلسة جمعتها بالمخرج، قائلة: “أبو بكر لم يحكِ لي تفاصيل الفيلم بقدر ما تحدث عن شخصية فيروز، وحبيتها جدًا، وقلت له خلاص أنا معاكم، حتى قبل ما أقرأ السيناريو”.

وأضافت أن ارتباطها بالشخصية كان السبب الرئيسي في موافقتها على الفيلم، مؤكدة أن حبها للشخصية والعمل يعد عنصرًا أساسيًا في اختياراتها الفنية.

وتابعت أن حبها للسينما ولطبيعة الفيلم كان دافعًا إضافيًا للمشاركة، مؤكدة أن وجودها ضمن فريق عمل “القصص” يمثل شرفًا لها، وأنها استمتعت بكل مشهد قدمته في الفيلم.

ولفتت إلى أنها عادة ما تنجذب إلى الشخصيات التي تشعر بارتباط حقيقي بها، لكنها في الوقت نفسه تحرص على معرفة رؤية العمل وفريقه قبل الموافقة، موضحة أنها كانت مطمئنة تمامًا لأنها تعمل مع فريق تثق في رؤيته الفنية.

وكشفت أن أكثر مشاهد الفيلم تأثيرًا بالنسبة لها كان مشهد المستشفى الذي جمعها بالفنان أمير المصري، مؤكدة أنها تعمدت تأجيل قراءة هذا المشهد حتى قبل تصويره مباشرة، قائلة: "سيبته للآخر، قريته قبل ما ادخل المشهد.. فيه حاجات بحب أعملها أحيانًا علشان أنا أتفاجأ شخصيًا".

واستكملت أن هذا المشهد يُعد من أجمل المشاهد التي قدمتها في حياتها، كما أنه من أكثر المشاهد تأثيرًا بالنسبة لها، لأنه يلخص شخصية "فيروز" ويعبر عنها بشكل كامل، لافتة إلى أنها لا تزال تتأثر عند رؤية الفيلم كلما شاهدته.

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وتدور أحداث الفيلم خلال الفترة الممتدة من عام 1967 وحتى أواخر ثمانينيات القرن الماضي، ويروي قصة "أحمد" عازف البيانو الطموح، الذي يخوض رحلة مليئة بالحب والتحديات العائلية والسعي وراء أحلامه، وسط عالم يشهد تحولات متسارعة.