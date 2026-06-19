فوزينيا يعيش لحظة استثنائية بعد حصول والدته على تأشيرة حضور كأس العالم

أعرب فوزينيا، حارس مرمى منتخب الرأس الأخضر، عن سعادته الكبيرة بعد حصول والدته على تأشيرة دخول الولايات المتحدة، لتتمكن من مشاهدته خلال مواجهة أوروجواي في كأس العالم 2026.

وكان الحارس البالغ من العمر 40 عامًا بطل مباراة منتخب بلاده الأولى في البطولة، بعدما قدم سلسلة من التصديات الرائعة قادت الرأس الأخضر إلى تعادل تاريخي دون أهداف أمام إسبانيا بطلة أوروبا في أتلانتا.

ولم يتمالك فوزينيا دموعه عقب المباراة، بعدما تذكر أن جديه اللذين توليا تربيته توفيا، بينما لم تتمكن والدته آنا كانديدا إيفورا من الحضور لمشاهدة تألقه بسبب صعوبة إجراءات وتكاليف الحصول على التأشيرة.

وتدخلت وزارة الخارجية الأمريكية بعد انتشار تصريحاته المؤثرة، قبل أن تؤكد حصول والدته على الموافقة للسفر إلى الولايات المتحدة، لتصل من العاصمة برايا في الرأس الأخضر وتحضر مباراة أوروجواي في ملعب ميامي.

وقال فوزينيا: "هذا أمر مهم جدًا بالنسبة لي، لأن عائلتي دائمًا تدعمني في كل شيء. وجود والدتي هنا شيء خاص، والدي وشقيقي موجودان أيضًا، وأنا سعيد للغاية".

وأضاف الحارس المخضرم أنه كان يتمنى حضور عدد أكبر من أفراد عائلته، لكنه أشار إلى أن الأمر ليس سهلًا دائمًا.

وتحول فوزينيا إلى أحد أبرز نجوم البطولة بعد تعادله أمام إسبانيا، حيث ارتفع عدد متابعيه على إنستجرام بشكل ضخم من 50 ألفًا قبل المباراة إلى أكثر من 13 مليون متابع خلال أيام قليلة.

من جانبه، أكد لاعب الوسط ديروي دوارتي أن قصة فوزينيا تمثل جانبًا جميلًا من تأثير كأس العالم، مشددًا على أن الفريق سعيد من أجله وأن الأمر غير مشتت قبل مواجهة أوروجواي.

أما فوزينيا، فأكد أنه يريد التركيز على كرة القدم فقط، قائلًا: "نحن هنا بسبب المنتخب الوطني وكأس العالم، أنا ممتن لكل شيء، لكن دعونا نتحدث عن كرة القدم".