حذر الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، من المخاطر الناتجة عن تناول عقار "كلوزابين" دون وصفة طبية، مشيرا إلى أن العقار مخصص في الأساس لعلاج حالات محددة من "الفصام المقاوم للعلاج"، ويصنف ضمن مضادات الذهان من الجيل الثاني.

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "مساء DMC" المذاع عبر فضائية "DMC" أن الإشكالية لا تكمن في الدواء ولكن في استخدامه بطريقة غير منضبطة وبدون وصفة طبية.

وأوضح أن تناول العقار دون إشراف طبي يؤدي إلى أعراض جانبية "كبيرة جدًا تهدد حياة المستخدم"، لافتا إلى أن المضاعفات تشمل انخفاضا حادا في كرات الدم البيضاء، والتهاب عضلة القلب، والإصابة بالتشنجات.

وشدد أن تأثير العقار يكون أكثر خطورة على الفئات العمرية الصغيرة، مؤكدا أن احتمالية ظهور الأعراض الجانبية تزداد في حال تناول جرعات غير دقيقة أو دمجه مع أدوية مهدئة أخرى.

وكشف أن مراكز السموم التابعة للوزارة والجامعات رصدت ارتفاعا في معدلات التسمم بهذا العقار، الأمر الذي استدعى الوزارة إلى إصدار تحذيرها.

ونوه أن الفئة العمرية الأكثر تأثرا هي الأقل من 18 عاما، وأغلب الحالات المرصودة كانت من "الإناث"، مشددا أن العقار لا يسبب حالة من "الانتشاء" ولا يساعد على المذاكرة بشكل أفضل أو النوم كما يُشاع.

ولفت إلى صدور تعميم واضح لجميع الصيدليات يمنع صرف "كلوزابين" إلا بموجب وصفة طبية من الطبيب وبالجرعة المحددة، مشددا أن هناك "عقوبات تفرض من هيئة الدواء على الصيدليات التي يثبت صرفها هذا العقار دون وصفة طبية".

ووجهت وزارة الصحة والسكان تحذيرا للمصريين، وبشكل خاص المراهقين والشباب وأسرهم، من خطورة تناول عقار "الكلوزابين" دون وصفة طبية وبإشراف طبيب مباشر، مؤكدة أنه ليس دواء عاديًا أو علاج للضغوط النفسية أو اضطرابات النوم، بل شديد الخطورة، بعدما برز اسم الكلوزابين كأحد الأدوية التي يتم تداولها بشكل غير صحيح بين بعض الطلاب، لزيادة الانتباه وتحسين الأداء الذهني.