شهدت بطولات كأس العالم عبر تاريخها عددًا من النتائج الثقيلة التي تعرضت لها المنتخبات العربية، ومع خسارة قطر أمام كندا بنتيجة 6-0 في الجولة الثانية من مونديال 2026، دخل المنتخب القطري قائمة أكبر الهزائم العربية في تاريخ البطولة.

ورغم هذه الخسارة، ما زالت الهزيمة الأكبر في تاريخ المشاركات العربية مسجلة باسم السعودية، عندما سقطت أمام ألمانيا بنتيجة 8-0 في نسخة كأس العالم 2002، وهي النتيجة الأثقل عربيًا منذ بدء المشاركات العربية في المونديال عبر مصر عام 1934.

وجاءت هزيمة السعودية أمام روسيا بنتيجة 5-0 في افتتاح كأس العالم 2018 في المركز الثاني ضمن القائمة، تليها خسارة تونس أمام السويد بنتيجة 5-1 في نسخة 2018، بالتساوي مع هزيمة الإمارات العربية المتحدة أمام ألمانيا الغربية في مونديال 1990.

كما تضمنت القائمة خسائر كبيرة أخرى، أبرزها هزيمة السعودية أمام فرنسا في 1998، وأمام أوكرانيا في 2006، إضافة إلى خسارة تونس أمام بلجيكا بنتيجة 5-2 في مونديال 2018.

وبذلك تستمر المنتخبات العربية في تسجيل حضور متفاوت في تاريخ كأس العالم، بين لحظات إنجاز وأخرى قاسية من النتائج الثقيلة التي تبقى عالقة في الذاكرة.