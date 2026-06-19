ويتكوف: إيران ستسمح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتفتيش منشآتها النووية

صرح المبعوث الرئاسي الأمريكي ستيف ويتكوف بأن إيران ستسمح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالوصول إلى منشآتها النووية، في خطوة من شأنها تعزيز الشفافية حول برنامجها النووي.



ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن ويتكوف قوله في إحاطة مغلقة أمام أعضاء الكونغرس الأمريكي يوم الخميس: "إيران ستدعو وكالة الأمم المتحدة المشرفة على الطاقة الذرية لتفتيش منشآتها النووية والبدء في تحديد وكشف مواقع المواد المخصبة الموجودة لدى طهران".

وأوضح ويتكوف أن السماح لموظفي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالوصول إلى المنشآت الإيرانية لا تتضمنه مذكرة التفاهم الموقعة بين واشنطن وطهران ليلة 18 يونيو. وأشار المبعوث الخاص إلى أن هذه الخطوة منصوص عليها في رسالة أعدها الجانب الإيراني إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مما يشير إلى التزام طهران بالشفافية النووية كجزء من جهودها لإثبات حسن النية.

يأتي هذا الإعلان بعد أيام من توقيع إيران والولايات المتحدة على مذكرة تفاهم عن بُعد، والتي تنص على إنهاء النزاع العسكري ورفع الحصار البحري عن الموانئ الإيرانية واستعادة الملاحة في مضيق هرمز. وتحدد المذكرة أيضا جدولا زمنيا للمفاوضات بشأن البرنامج النووي الإيراني خلال 60 يوما.

وكان نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس قد أعلن في وقت سابق أن الولايات المتحدة رفعت فعلياً حصارها عن الموانئ الإيرانية، مؤكدا أن طهران بدأت بالسماح للسفن التجارية بالعبور عبر مضيق هرمز.