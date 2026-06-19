ناقلات نفط تعبر مضيق هرمز بعد اتفاق أمريكا وإيران

عبرت ناقلات نفط مضيق هرمز وقالت الولايات المتحدة إنها رفعت حصارها عن الموانئ الإيرانية اليوم الخميس، مع بدء سريان اتفاق مؤقت لإنهاء الحرب رغم ​بقاء قضايا رئيسية عالقة بين البلدين.

وانخفضت أسعار النفط إلى أدنى مستوى لها منذ بدء الحرب في 28 فبراير شباط بينما ‌توقع محللون أن تعود الصادرات عبر المضيق، الذي كان يمر عبره قبل الحرب نحو خُمس إمدادات النفط العالمية، إلى وضعها الطبيعي في الأشهر المقبلة.

لكن إسرائيل واصلت حربها على جماعة حزب الله في لبنان، مما أثار تساؤلات حول مدى صمود الاتفاق.



وفي واشنطن، شكك بعض حلفاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمهوريين في الكونجرس فيما إذا كان قد تنازل كثيرا لإنهاء ​الصراع الذي لم يحظ بتأييد كبير بين الناخبين الأمريكيين.

وقال الزعيم الأعلى الإيراني آية الله مجتبى خامنئي إن ترامب وقع الاتفاق "بدافع اليأس"، وألمح ​إلى أن المحادثات المقبلة بشأن البرنامج النووي الإيراني، وهو السبب الذي أعلنه ترامب عندما شن الحرب، لن تكون سهلة.

وأضاف ⁠خامنئي في رسالة مكتوبة "إذا بالغ الجانب الأمريكي في مطالبه، فلن نقبل بذلك".

ويمنح الاتفاق المفاوضين 60 يوما للتوصل إلى اتفاق بشأن وضع البرنامج النووي الإيراني، مع إنشاء ​صندوق لإعادة إعمار إيران بقيمة 300 مليار دولار، بالإضافة إلى حوافز مالية أخرى.



وقال جيه.دي فانس نائب الرئيس الأمريكي، الذي سيرأس وفد بلاده في المفاوضات، إن واشنطن ​ستسعى أيضا إلى الحد من قدرات طهران الصاروخية بعيدة المدى.

وعندما شن ترامب الحرب قبل نحو أربعة أشهر، صرح بأن أهدافه تتمثل في تدمير البرنامج النووي الإيراني، وإنهاء قدرة إيران على ضرب جيرانها، ومنعها من دعم الجماعات المسلحة الحليفة لها في المنطقة، وإتاحة الفرصة للإيرانيين للإطاحة بقادتهم المتشددين.

ورغم أنه طالب في البداية "باستسلام غير مشروط" من إيران إلا أن ترامب وقع ​في نهاية المطاف على الاتفاق دون تحقيق أي من تلك الأهداف.

ويقول مسؤولون أمريكيون إن المفاوضات المرتقبة قد تفضي إلى اتفاق قوي بشأن البرنامج النووي الإيراني، ​وإنهم يحتفظون بأوراق ضغط مهمة في مواجهة طهران، بما في ذلك تهديدات ترامب باستئناف القصف إذا لم يكن راضيا عن النتائج.

غير أن منتقدين لترامب، بمن فيهم بعض الصقور داخل ‌حزبه، يرون ⁠أن إيران باتت في موقف أقوى مما كانت عليه قبل الحرب، إذ صمدت أمام هجوم شنته قوة عظمى، وبسطت سيطرتها على المضيق، وحصلت على استثناءات قيمة من العقوبات المالية.



* ترام وفانس يحذران إسرائيل

لكن في لبنان، حيث نزح ما يربو على مليون بسبب القتال، شنت القوات الإسرائيلية غارات جوية جديدة صباح اليوم الخميس مما يثير الشكوك حول ما يمكن لترامب فعله لإجبار حليفته في الحرب على وقف الهجوم الذي يتعهد الآن بإنهائه.

وقال ترامب اليوم إن الولايات المتحدة تتوقع "وقفا كاملا لإطلاق النار ​على جميع الجبهات". وكتب على منصة تروث ​سوشال "الولايات المتحدة ملتزمة بالسلام، ونشجع جميع ⁠الأطراف في منطقة الشرق الأوسط على الالتزام بدعم مفاوضاتنا وإنجاحها".



وينص الاتفاق على "الإنهاء الدائم" للحرب في لبنان وضمان "سلامة أراضيه وسيادته".

وقال محمد دوغمان، الذي نزح من مدينة النبطية في الجنوب إلى بيروت، من أمام خيمته اليوم الخميس بينما يتابع الأخبار على ​شاشة هاتفه "بدنا نعرف.. يعطونا بيانات رسمية. مش كل خمس دقائق بيطلع لنا بقرار جديد وبكلام جديد. إيران والأمريكان ​انتهوا. ماشي.. لبنان بعد ⁠ما خلص".

وأضاف " يعطونا جوابا نهائيا. هل انتهت الحرب نهائيا أو سوف نعود من جديد؟"

وفي القليلة في جنوب لبنان قرب ميناء صور، جازف نازحون قليلون بالعودة لتفقد حطام منازلهم التي سويت بالأرض ولم يبق منها سوى أكوام من الأنقاض والخرسانة مما دفع كثيرين لمقارنة هذا المشهد من الدمار بما شهده قطاع غزة.

ولم تشارك إسرائيل في المفاوضات، ⁠وقالت إنها لا ​تعتزم الانسحاب من لبنان ونشرت اليوم خريطة جديدة تظهر منطقة موسعة في الجنوب تحتلها قواتها ​ووصفتها بأنها منطقة عازلة.

وصار ترامب ينتقد علنا العمليات الإسرائيلية في لبنان، مما أدى إلى أحد أكبر الخلافات بين البلدين منذ عقود.

وطالب فانس إسرائيل باحترام عملية السلام.

وقال في البيت الأبيض اليوم "لو كنت ​عضوا في حكومة إسرائيل، فلن أنتقد الحليف القوي الوحيد المتبقي لي في العالم بأسره".