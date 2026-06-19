إبراهيم حسن: منتخب مصر يتجه مباشرة إلى سياتل بعد مواجهة نيوزيلندا

كشف إبراهيم حسن، مدير منتخب مصر، عن تعديل برنامج سفر بعثة الفراعنة خلال منافسات كأس العالم 2026، مؤكدًا أن الفريق سيتوجه مباشرة إلى مدينة سياتل الأمريكية عقب مباراته أمام نيوزيلندا في الجولة الثانية من دور المجموعات.

وأوضح إبراهيم حسن أن المنتخب سيغادر مدينة فانكوفر الكندية مساء 22 يونيو، فور انتهاء مواجهة نيوزيلندا، استعدادًا لخوض المباراة الثالثة أمام إيران في ختام مشواره بدور المجموعات.

وأشار مدير المنتخب إلى أن الخطة الأصلية كانت تقضي بعودة البعثة إلى مدينة سبوكين أولًا، قبل السفر إلى سياتل يوم 24 يونيو، إلا أن الجهاز الفني والإداري فضّل تعديل البرنامج لتقليل عدد الرحلات والتنقلات.

وأكد أن القرار جاء بهدف توفير أكبر قدر من الراحة للاعبين وتجنب إرهاق السفر المتكرر، بما يساعد الفريق على الاستعداد بأفضل صورة ممكنة للمواجهة المرتقبة أمام المنتخب الإيراني.