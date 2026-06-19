غموض في موقف عدد من لاعبي فرنسا قبل مواجهة العراق بالمونديال

أعلن الجهاز الفني لمنتخب فرنسا استبعاد أربعة مدافعين دفعة واحدة من التدريبات الاستعدادية للمواجهة المرتقبة ضد منتخب العراق، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدور الأول لنهائيات كأس العالم 2027.

وأوضح الجهاز الفني أن ثلاثي خط الدفاع وليام ساليبا ودايو أوباميكانو وثيو هيرنانديز خضعوا لـ”تمارين استشفاء داخل القاعة”.

ويعاني مدافع آرسنال الإنجليزي ساليبا، من آلام في الظهر واستفاد من برنامج تدريبي خاص منذ بداية معسكر وصيف بطل العالم، علمًا أنه قدم أداء جيدًا في المباراة الأولى لفرنسا في المونديال.

أما مدافع مالو جوستو، الذي تعرض لإصابة في القدم في نهاية حصة الأربعاء، ظل يتلقى العلاج.

وأكد المدافع أن حالته البدنية مطمئنة بعد تعرضه لكدمة في قدمه اليمنى خلال التدريب الأربعاء.

وقال في مؤتمر صحافي الخميس: “كل شيء على ما يرام، تعرضت فقط لتدخل بسيط من لوكاس دينيي. سأخضع للعلاج اليوم.. لديّ مجرد كدمة صغيرة، ومن المفترض أن يكون كل شيء بخير".

ولم يُخف اللاعب السابق لليون الذي يُعد بديلا لجويل كوندي، طموحه في قلب المعادلة في مركز الظهير الأيمن، حيث يتنافسان.

وأنهى حديثه: "هناك منافسة في جميع المراكز، وهذا أمر مهم. لدينا مجموعة ذات جودة عالية جدًا.. أعلم أن كوندي يبدأ أساسيًا.. أنا هنا أيضًا للعب، وقد جئت من أجل ذلك.. المدرب سيتخذ قراراته. سأكون جاهزًا وسأبذل كل ما لدي من أجل القميص بمجرد دخولي أرض الملعب".

وسيواجه منتخب فرنسا نظيره العراقي في أول ساعات الثلاثاء بتوقيت المنطقة العربية، في فيلادلفيا ضمن المجموعة التاسعة.