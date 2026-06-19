أكد سيرجي بارباريز، المدير الفني لمنتخب البوسنة والهرسك، أن فريقه لا يزال يمتلك فرصة التأهل إلى دور الـ32 من كأس العالم 2026، رغم الخسارة الثقيلة أمام سويسرا بنتيجة 4-1 في الجولة الثانية من دور المجموعات.

وقال بارباريز خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "لا تزال أمامنا مباراة ثالثة، ولم نخسر شيئًا بعد. بالطبع يجب أن نحقق الفوز إذا أردنا التأهل، ورغم أن الهزيمة كانت قاسية فإنني لا أحب التذمر أو البحث عن الأعذار".

وأضاف مدرب البوسنة أن فريقه قدم فترات جيدة خلال اللقاء، خاصة قبل التوقف في الشوط الثاني، موضحًا: "كنا الفريق الأفضل في بعض مراحل المباراة، وحصلنا على فرصتين أو ثلاث فرص محققة كان يجب استغلالها. ضغطنا بقوة وسيطرنا على فترات من اللقاء".

وأشار إلى أن الهدف الأول الذي استقبله فريقه كان نقطة تحول مؤثرة في المباراة، مؤكدًا أن مثل هذه الأخطاء لا يجب أن تتكرر في بطولة بحجم كأس العالم.

واختتم بارباريز تصريحاته برسالة تحفيزية للاعبيه قبل المواجهة المرتقبة أمام قطر، قائلًا: "أخبرت اللاعبين أن لديهم ساعة واحدة فقط للحزن واستعادة معنوياتهم، ثم يجب أن يعودوا للتركيز. الحياة تستمر ولدينا مباراة مهمة قادمة، وثقوا بي، سنكون جاهزين".