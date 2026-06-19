موهبة كندية تنافس ميسي على هداف كأس العالم 2026

شهدت الجولة الثانية من بطولة كأس العالم 2026، صراعا خاصا على لقب الهداف بعدما أحرز الكندي جوناثان ديفيد ثنائية في فوز كندا على قطر بنتيجة 6-0.

وانتصر المنتخب السويسري على البوسنة والهرسك بنتيجة 4-1 في الجولة الثانية، فيما تعادل التشيك مع جنوب أفريقيا 1-1، وحققت المكسيك فوزًا ثمينًا على كوريا الجنوبية بهدف دون رد.

وكان النجم الكندي جوناثان ديفيد أبرز المستفيدين من هذه الجولة، بعدما قاد منتخب بلاده لاكتساح قطر بتسجيله ثلاثة أهداف "هاتريك"، ليرفع رصيده إلى ثلاثة أهداف ويعادل رقم الأرجنتيني ليونيل ميسي في صدارة ترتيب هدافي البطولة.

كما شهدت القائمة دخول أسماء جديدة إلى دائرة المنافسة، أبرزها السويسري يوهان مانزامبي الذي سجل ثنائية في شباك البوسنة والهرسك، والكندي كايل لارين الذي واصل هز الشباك للمباراة الثانية على التوالي.

ترتيب هدافي كأس العالم 2026:

1- ليونيل ميسي (الأرجنتين) – 3 أهداف خلال 84 دقيقة لعب.

2- جوناثان ديفيد (كندا) – 3 أهداف خلال 170 دقيقة لعب.

3- يوهان مانزامبي (سويسرا) – هدفان خلال 58 دقيقة لعب.

4- فولارين بالوجون (الولايات المتحدة) – هدفان خلال 77 دقيقة لعب.

5- كاي هافرتز (ألمانيا) – هدفان خلال 100 دقيقة لعب.

6- ياسين عياري (السويد) – هدفان خلال 100 دقيقة لعب.

7- إيليا جست (نيوزيلندا) – هدفان خلال 101 دقيقة لعب.

8- هاري كين (إنجلترا) – هدفان خلال 102 دقيقة لعب.

9- إيرلينج هالاند (النرويج) – هدفان خلال 103 دقائق لعب.

10- كيليان مبابي (فرنسا) – هدفان خلال 106 دقائق لعب.

11- كايل لارين (كندا) – هدفان خلال 126 دقيقة لعب.