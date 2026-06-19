أكد خافيير أجيري، المدير الفني لمنتخب المكسيك، أن مواجهة كوريا الجنوبية في كأس العالم 2026 لم تكن سهلة، رغم نجاح فريقه في تحقيق الفوز وحسم بطاقة التأهل إلى الدور التالي.

وقال أجيري في تصريحات لشبكة "بي إن سبورتس": "كانت مباراة معقدة أمام منافس يعرفنا جيدًا، لذلك عملنا على غلق المساحات والحد من خطورته طوال اللقاء".

وأضاف: "لم نقدم أفضل أداء لنا في المباراة، لكننا نجحنا في تسجيل هدف الفوز وتحقيق ما كنا نسعى إليه. أنا سعيد بالانتصارين المتتاليين، والحفاظ على نظافة الشباك، والتأهل إلى الدور المقبل".

وتمكن المنتخب المكسيكي من حجز مقعده في دور الـ32 من كأس العالم 2026 بعد فوزه على كوريا الجنوبية بهدف دون مقابل، في المباراة التي أقيمت على ملعب جوادالاخارا ضمن منافسات المجموعة الأولى.

ورفع المنتخب المكسيكي رصيده إلى 6 نقاط من مباراتين ليتصدر ترتيب المجموعة الأولى، بينما تجمد رصيد كوريا الجنوبية عند 3 نقاط في المركز الثاني.