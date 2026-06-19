أكد إبراهيم حسن، مدير منتخب مصر الأول، أن الفريق أغلق صفحة التعادل مع بلجيكا، في أول مباريات الفراعنة بكأس العالم 2026، مُشيرًا إلى أن التركيز ينصب حاليًا على مواجهة نيوزيلندا.

وقال إبراهيم حسن في تصريحات لقناة أون سبورت: "مباراة بلجيكا صفحة وأغلقناها، ونركز الآن على مواجهة نيوزيلندا".

وأضاف: "البعض عرف إمكانيات منتخب نيوزيلندا بعد مشاهدة مباراتهم أمام إيران، لكننا نحفظهم، وصعوبة هذه المجموعة هي أن جميع فرق هذه المجموع تطمع في الآخر، والجميع لديه أمل".

وتابع: "علينا أن نخشى "من اللي عايز يخربشك وطمعان فيك.. نحن نلعب في كأس العالم، ومفيش تهريج"، فنحن نريد إسعاد الجماهير في مصر، الذين ارتفعت طموحاتهم كثيرًا".

وأكمل: "سبق لي أن سجلت هدفًا في شباك نيوزيلندا، بمباراة ودية، استعدادًا للمشاركة في كأس العالم للقارات في المكسيك، كما سبق لنا الفوز عليهم قبل عامين في استاد العاصمة".

وأتم إبراهيم حسن تصريحاته قائلًا: "منتخب نيوزيلندا لديهم تنظيم قوي، ويمتلكون القوة الهجومية والشراسة، ولكننا نتفوق عليهم، ونحن نؤكد للاعبين أننا لسنا أقل من أي فريق آخر، وعلينا أن نصدق أنفسنا".