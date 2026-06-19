سيتي: أسعار النفط ستتراوح بين 60 و65 دولارا للبرميل بحلول 2027

توقع بنك سيتي يوم الخميس أن تتجه ​أسعار النفط نحو الانخفاض خلال ‌الأشهر الستة إلى الاثني عشر المقبلة لتصل إلى ما بين 60 ​و65 دولارا للبرميل بحلول ​الربع الأول من عام 2027، ⁠مع عودة التدفقات عبر ​مضيق هرمز إلى طبيعتها عقب ​توقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء حربهما.

وبدأت ناقلات النفط في ​الإبحار عبر المضيق وأعلنت ​الولايات المتحدة يوم الخميس رفع الحصار المفروض ‌على ⁠إيران مع دخول الاتفاق المؤقت لإنهاء الحرب حيز التنفيذ، على الرغم من أن القضايا ​الرئيسية بين ​البلدين ⁠لا تزال دون حل.

وانخفضت أسعار النفط يوم ​الخميس إلى أدنى مستوى ​لها ⁠منذ بدء الحرب في 28 فبراير شباط، وأشار محللون إلى ⁠أن ​الصادرات عبر المضيق ​يمكن أن تعود إلى طبيعتها في غضون ​أشهر.