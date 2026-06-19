سيتي: أسعار النفط ستتراوح بين 60 و65 دولارا للبرميل بحلول 2027

توقع بنك سيتي يوم الخميس أن تتجه أسعار النفط نحو الانخفاض خلال الأشهر الستة إلى الاثني عشر المقبلة لتصل إلى ما بين 60 و65 دولارا للبرميل بحلول الربع الأول من عام 2027، مع عودة التدفقات عبر مضيق هرمز إلى طبيعتها عقب توقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء حربهما.
وبدأت ناقلات النفط في الإبحار عبر المضيق وأعلنت الولايات المتحدة يوم الخميس رفع الحصار المفروض على إيران مع دخول الاتفاق المؤقت لإنهاء الحرب حيز التنفيذ، على الرغم من أن القضايا الرئيسية بين البلدين لا تزال دون حل.
وانخفضت أسعار النفط يوم الخميس إلى أدنى مستوى لها منذ بدء الحرب في 28 فبراير شباط، وأشار محللون إلى أن الصادرات عبر المضيق يمكن أن تعود إلى طبيعتها في غضون أشهر.