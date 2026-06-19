بوبوفيتش: سنحتاج إلى مستوى أعلى أمام أمريكا

أكد المدرب توني بوبوفيتش أن منتخب أستراليا سيكون مطالبًا بتقديم أداء أفضل مما ظهر به في مباراته الافتتاحية أمام تركيا إذا أراد الخروج بنتيجة إيجابية أمام أصحاب الأرض الولايات المتحدة في الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس العالم 2026.

وكان المنتخب الأسترالي قد استهل مشواره في البطولة بفوز مميز 2-0 على تركيا، بعدما نفذ خطة تكتيكية محكمة اعتمدت على التكتل الدفاعي والانطلاق بالهجمات المرتدة، ليعزز حظوظه مبكرًا في التأهل إلى الأدوار الإقصائية.

إلا أن بوبوفيتش شدد على أن المواجهة المقبلة ستكون أكثر صعوبة، خاصة أن المنتخب الأمريكي يدخل اللقاء بمعنويات مرتفعة عقب فوزه الكبير 4-1 على باراجواي، رغم وجود شكوك حول جاهزية نجمه كريستيان بوليسيتش.

وقال المدرب الأسترالي خلال المؤتمر الصحفي: "ندرك أن التحدي سيكون مختلفًا تمامًا. مواجهة الدولة المضيفة على أرضها تمثل اختبارًا كبيرًا وفرصة رائعة في الوقت ذاته. نعلم أننا سنحتاج إلى أن نكون أفضل مما كنا عليه أمام تركيا إذا أردنا تحقيق النتيجة التي نطمح إليها".

وأضاف أن فريقه يثق بقدرته على إزعاج المنتخب الأمريكي، مؤكدًا أن اللاعبين يسعون لإثبات مكانة الكرة الأسترالية على الساحة العالمية من خلال الأداء داخل الملعب.

من جانبه، رفض قائد المنتخب الأسترالي في المباراة الماضية هاري سوتار التفكير في ما بعد مواجهة الولايات المتحدة، رغم أن الفوز سيضمن التأهل إلى دور الـ32، مشددًا على أن تركيز الفريق منصب بالكامل على مباراة الغد.

وأوضح سوتار أن الحماس يسود معسكر المنتخب، لكن المطلوب هو الحفاظ على التوازن بين الحافز والتركيز والهدوء من أجل تقديم أفضل أداء ممكن أمام أحد أبرز المرشحين في المجموعة.