أكد إبراهيم حسن، مدير منتخب مصر، أن هدف التعادل لبلجيكا في مباراة الفراعنة، التي أُقيمت لحساب منافسات بطولة كأس العالم 2026، كان سببه خطأ تحكيمي.

وقال إبراهيم حسن في تصريحات لقناة أون سبورت: "الحمد لله على ما قدمناه في مباراة بلجيكا.. ظهرنا بشكل جيد".

وأضاف: "هدفنا كان تحقيق نتيجة إيجابية، وكانت لدينا فرصة الفوز حتى آخر الوقت، وكان من الممكن أن نتلاشى الهدف الذي استقبلناه".

وتابع: "هدف منتخب بلجيكا في تلك المباراة كان أثناء إجراء تبديل في صفوفنا، واللاعبون لم يتمركزوا في أماكنهم حينها".

وأكمل: "هناك خطأ حدث من الحكم أيضًا، فبداية الهجمة كانت من ركلة حرة غير صحيحة لبلجيكا، وتم تنفيذها من غير مكانها، كما كنا نستحق الحصول على ركلة جزاء".

وأتم إبراهيم حسن تصريحاته قائلًا: "أشكر اللاعبين على أدائهم الرجولي، ونفذوا تعليمات حسام حسن بالحرف، ولكننا كنا نواجه فريقًا كبيرًا، لذا، يجب أن يكون ذهن اللاعبين حاضرًَا بنسبة 100% في جميع لحظات المباراة".