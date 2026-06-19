بيانات: واردات الأسمدة الأمريكية من الموانئ المتأثرة بأزمة مضيق هرمز تراجعت للصفر في مايو

انخفضت واردات الولايات المتحدة من الأسمدة من موانئ الشرق الأوسط المتأثرة بأزمة إغلاق مضيق هرمز إلى الصفر في مايو ​أيار مما ساهم في انخفاض إجمالي واردات المغذيات الزراعية بنسبة 44 ‌بالمئة مقارنة بالعام الماضي، وفقا لما أظهرته ديسكارتس ديتاماين المتخصصة في توفير البيانات التجارية يوم الخميس في واحد من أول التقديرات لتأثير حرب إيران على المزارعين الأمريكيين.

ويعد ​الشرق الأوسط مركزا رائدا لإنتاج الأسمدة وعادة ما يمر ما يقرب ​من ثلث التجارة العالمية من الأسمدة عبر مضيق هرمز الذي ⁠توقفت حركة الملاحة عبره بشكل كامل بعد أن هاجمت الولايات المتحدة وإسرائيل ​إيران في أواخر فبراير شباط. وتوقفت إمدادات اليوريا، وهي سماد نيتروجيني، من ​أكبر منشأة إنتاج في العالم في قطر، كما تعرضت تدفقات الكبريت والأمونيا، وهما من المدخلات الشائعة في مجموعة من الأسمدة، لقيود.



وأدى النقص الشديد في إمدادات الأسمدة الناجم عن ​ذلك إلى ارتفاع حاد في الأسعار بسبب المخاوف من حدوث شح. ​وفاقم ذلك من الضغوط على المزارعين الأمريكيين الذين يشكلون إحدى الكتل الانتخابية الرئيسية للرئيس دونالد ‌ترامب، ⁠ودفع منظمات الإغاثة العالمية إلى التحذير من أن ذلك ربما يؤدي إلى تفاقم الجوع في الدول المعرضة للخطر أكثر من غيرها.

وانخفضت واردات الولايات المتحدة من الأسمدة من الموانئ المتضررة من أزمة مضيق هرمز من 93550 طنا ​في مايو أيار 2025 ​إلى صفر ⁠في مايو أيار من هذا العام. وفي الوقت نفسه، أظهرت البيانات تراجع إجمالي واردات الولايات المتحدة من الأسمدة من ​991322 طنا إلى 552767 طنا.

ووفقا لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة ​للأمم المتحدة ⁠فقد قفزت أسعار الأسمدة عالميا بنحو 20 بالمئة بين شهري فبراير شباط ومايو أيار، إذ كانت منطقة الخليج في الشرق الأوسط توفر 34 بالمئة من ⁠سماد ​اليوريا عالميا، و23 بالمئة من صادرات الأمونيا، وما ​يقرب من نصف صادرات الكبريت. وانخفضت أسعار الأسمدة النيتروجينية في الآونة الأخيرة بسبب تراجع موسمي ​في الطلب، في حين لا تزال أسعار الفوسفات مرتفعة.