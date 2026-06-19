المكسيك تحسم تأهلها في المونديال بفوز ثمين على كوريا الجنوبية

تغلب منتخب المكسيك على نظيره، كوريا الجنوبية، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين، صباح اليوم، الجمعة، لحساب منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس العالم 2026.

وجاءت أحداث المباراة التي أُقيمت على ملعب جوادلاخارا، جيدة المستوى، وسط سيطرة متبادلة بين الفريقين على مجريات اللعب، مع أفضلية نسبية من منتخب المكسيك.

وبعد شوط أول سلبي، نجح منتخب المكسيك من تسجيل هدف الفوز بالمباراة في الدقيقة 50، عن طريق اللاعب، لويس رومو، بعد خطأ فادح من الحارس الكوري الجنوبي، الذي سقطت الكرة من يده، ليتابعها اللاعب المكسيكي، بتسديدة في الشباك.

وحاول منتخب كوريا الجنوبية كثيرًا خلال الشوط الثاني، لمعادلة النتيجة، إلا أنه لم ينجح في ذلك، فيما اعتمد منتخب المكسيك على الهجمات المرتدة، التي كادت أن تمنحه هدفًا ثانيًا.

وبتلك النتيجة، يصبح منتخب المكسيك هو أول المتأهلين إلى دور الـ 32 من بطولة كأس العالم 2026، حيث يحتل المركز الأول في جدول ترتيب المجموعة الأولى، برصيد 6 نقاط، فيما تجمد رصيد منتخب كوريا الجنوبية عند 3 نقاط، في المركز الثاني.