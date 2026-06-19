البنك الإسلامي للتنمية يوافق على تمويلات بقيمة 16 مليار دولار في 2025

أكد الدكتور محمد سليمان الجاسر رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية أن مجموعة البنك الإسلامي للتنمية حققت في عام 2025 إنجازات على نطاق واسع، حيث وافق على تمويلات بقيمة 16 مليار دولار، بزيادة 20% عن العام السابق، فيما ارتفعت التمويلات المقدمة بالفعل إلى 11 مليار دولار مقارنة بـ9.2 مليار دولار في 2024.

كما نجحت المجموعة في الحفاظ على تصنيفها الائتماني الممتاز AAA رغم التحديات والغموض الاقتصادي العالمي.

وقال الجاسر إن التنمية الحقيقية تُقاس بتأثيرها على حياة البشر، لا بالأرقام فقط، وذلك خلال الكلمة الافتتاحية للاجتماعات السنوية للمجموعة لعام 2026، التي انعقدت تحت شعار “التكامل الإقليمي من أجل الازدهار المستدام”.

واستعرض الجاسر تطور أداء المجموعة خلال السنوات الخمس الماضية، مشيرًا إلى أن حجم الموافقات والإنفاق ارتفع بنحو 255% مقارنة بعام 2005، كما شهد عام 2025 إطلاق صندوق التمويل الميسر (IsDB Concessional Fund) في إنجاز تاريخي يعزز قدرة المجموعة على دعم الدول الأعضاء الأكثر احتياجًا.

وتطرق إلى الأثر الإنساني الملموس لمشاريع المجموعة، مستشهدًا بأمثلة حية: قرية في الكاميرون أصبح الوصول إليها يستغرق ساعة واحدة بدلاً من يوم كامل، وتحسن فرص الحياة للمواليد الجدد في المناطق الريفية بأوغندا، واستفادة 6.5 ملايين شخص في إندونيسيا من مشاريع الحماية من الفيضانات.

وأكد الجاسر أن “التنمية ليست مجرد أرقام مالية، بل هي تحسين حياة البشر ومنحهم الأمل والفرص”.

كما أعلن رئيس المجموعة اعتماد الإطار الاستراتيجي العشري الجديد (2026-2035) الذي يركز على التضامن والتكامل الإقليمي والازدهار المستدام، بالإضافة إلى البدء في تنفيذ الاستراتيجية المؤسسية الجديدة للفترة 2026-2030.

وتتمثل أولويات السنوات الخمس المقبلة في ثلاثة محاور هي الإنجاز على نطاق واسع، والإنجاز بتميز، والعمل كمجموعة موحدة.

ودعا الجاسر الدول الأعضاء إلى الانتقال من مرحلة التصريحات إلى مرحلة العمل الجماعي، مؤكدًا أن التضامن يجب أن يتحول إلى مسؤولية مشتركة ودعم متبادل لتحقيق تنمية مستدامة وشاملة.