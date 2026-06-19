مصدر مطلع: الوفد الإيراني يعلق سفره إلى سويسرا لبدء المفاوضات بسبب الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان

كشف مصدر مطلع، عن اتخاذ الوفد الإيراني المفاوض قرارا بتعليق توجهه إلى سويسرا، والتي كان من المقرر أن تستضيف الجولة الأولى من المفاوضات المحددة بـ 60 يوما، وذلك بسبب استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على جنوب لبنان.

وقال المصدر، في تصريحات لقناة "الميادين" اللبنانية المقربة من إيران: "الوفد الايراني كان متوجها بالفعل إلى السفر لبدء الجولة الأولى من المفاوضات المحددة بـ 60 يوما قبل أن يتخذ قراره بتعليق السفر".

وأضاف أن إيران حذرت من أن استمرار العمليات والاعتداءات الإسرائيلية في عمق 10 كيلومترات داخل الأراضي اللبنانية يمثل "انتهاكا صريحا للبند الأول من مذكرة التفاهم" واتفاق الإطار المبرم مع الولايات المتحدة الأمريكية.

وأشار إلى أن طهران أبلغت الجانب الأمريكي والوسطاء بأن ملف لبنان يُعد "ملفا مركزيا" بالنسبة إليها في إجراء المفاوضات واستمرارها أو توقفها، مؤكدا أن الوفد الإيراني المفاوض يعلّق توجهه إلى سويسرا بسبب استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على جنوب لبنان.

ووقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ساعة مبكرة من صباح الخميس عن نسخة من مذكرة التفاهم المبرمة مع إيران، خلال مأدبة عشاء مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في قصر فرساي، وأُرسلت صورة للاتفاقية الموقعة إلى الإيرانيين والوسطاء.

وأفادت وكالة "الأسوشيتد برس" عن مسئولين أمريكيين، أن مسودة الاتفاق تتضمن معيارا جديدا يتمثل في "الحد الأدنى" لخفض درجة مزج اليورانيوم الإيراني عالي التخصيب، كما تشمل أحكاما لضمان "سلامة أراضي" لبنان بعد الهجمات الإسرائيلية الأخيرة ضد حزب الله في الأراضي اللبنانية.