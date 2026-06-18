مجلس الأمن القومي الإيراني: طهران ستتكفل بتغطية رسوم عبور مضيق هرمز خلال فترة الـ 60 يوما المقبلة

قال مجلس الأمن القومي الإيراني، إن إيران "ستتكفل بتغطية" رسوم عبور مضيق هرمز خلال فترة الـ 60 يوما المقبلة، بحسب وكالة إسنا الفارسية.

وأضاف البيان، الذي نشرته ‌وسائل ⁠إعلام إيرانية، أن حركة المرور في مضيق هرمز ستشهد زيادة تدريجية، مشددا على ضرورة التزام السفن بالمرور عبر المضيق في الوقت والمسار المخصصين، وذلك لدواع أمنية.

وأكد أن "بموجب مذكرة التفاهم الموقعة، مع الولايات المتحدة، لن يتم فرض أي رسوم على السفن العابرة للمضيق طوال الـ 60 يوما".

وطالب السفن الراغبة في العبور "تقديم طلباتها إلى هيئة إدارة مضيق هرمز الإيرانية للعبور"، وذلك وفقا لما نصت عليه مذكرة التفاهم.



ولفت البيان، إلى أن إجراءات إزالة الألغام من المضيق ستُنفذ بموجب مذكرة التفاهم الموقعة، مشيرا إلى صدور تكليفات للجهات المعنية بـ "إصدار تصاريح عبور مضيق هرمز بأسرع وقت ممكن".