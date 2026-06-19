أكرم عفيف يقود تشكيل قطر أمام كندا في كأس العالم

أعلن الإسباني جولين لوبيتيجي، المدير الفني لمنتخب قطر، التشكيل الرسمي لمواجهة كندا، في المباراة التي تجمع بين المنتخبين فجر الجمعة على ملعب "بي سي بليس" بمدينة فانكوفر الكندية.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة قطر وكندا في تمام الساعة الواحدة صباح اليوم، الجمعة بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثانية ببطولة كأس العالم 2026، المقامة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وجاء تشكيل منتخب قطر كالتالي:

حراسة المرمى: محمود أبو ندى.

خط الدفاع: أيوب العوي – بيدرو ميجيل – بوعلام خوخي – همام الأمين.

خط الوسط: عيسى لاي – عاصم ماديبو – جاسم جابر.

خط الهجوم: أكرم عفيف – إدميلسون جونيور – يوسف عبد الرزاق.

ويدخل المنتخب القطري اللقاء بحثًا عن تحقيق أول انتصار له في تاريخ مشاركاته بكأس العالم، بعدما اقتنص تعادلًا قاتلًا أمام سويسرا بنتيجة 1-1 في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية.

في المقابل، يسعى منتخب كندا لتحقيق الفوز الأول له في البطولة، بعدما تعادل مع البوسنة والهرسك بنتيجة 1-1 في الجولة الافتتاحية.