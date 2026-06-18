شدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على عدم وجود أي مبالغ مالية بقيمة 300 مليار دولار تدفعها الولايات المتحدة الأمريكية لإيران ضمن مذكرة التفاهم الموقعة من الطرفين لوقف الحرب.

وقال عبر حسابه على منصة "تروث سوشيال"، مساء اليوم: "لا توجد أي دفعة بقيمة 300 مليار دولار لإيران من قِبل الولايات المتحدة، هذه أخبار كاذبة!".

واعتبر أن ما يتم ترويجه ليس سوى "دعاية للديمقراطيين"، قائلا: "كل ما يهم الولايات المتحدة هو النجاح، وانخفاض أسعار النفط، والنصر، انظروا إلى سوق الأسهم، دعاية الديمقراطيين في أوجها".

وفي وقت سابق، نفي الرئيس الأمريكي، ما يفيد بأن مذكرة التفاهم تضم بندا حول وجود 300 مليار دولار بصندوق تمويل سيموله الحلفاء في الخليج، قائلا: "غير صحيح، يمكن لأي شخص، الاستثمار في الصندوق إذا أردت، ماذا علي أن أفعل؟ أقول للناس لا تستثمروا؟ نحن أمريكا، لن نستثمر لن نضع حتى 10 سنتات، الناس بإمكانهم اتخاذ قرار حيال ذلك، ولكن هذا يعود لهم".

وأضاف بشأن تمويل دول الخليج لتمويل الصندوق؟: "إذا أرادوا القيام بذلك، حسنا، ولكن أقول إنهم لن يقوموا بذلك لفترة حتى يروا السلوك الإيراني.. ولكن نحن لن نمول شيئا، هذه قصة غير صحيحة، تم تداولها بصورة غير صحيحة".