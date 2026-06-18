نوير مصمم على الاعتزال الدولي بعد المونديال

أعلن الحارس الألماني المخضرم ​مانويل نوير​ أن مشاركته الحالية في ​كأس العالم 2026​ ستكون الأخيرة بقميص المنتخب الوطني، مؤكدًا أنه سيعود إلى الاعتزال الدولي عقب انتهاء البطولة.

وكان نوير قد اعتزل اللعب دوليًا بعد بطولة أمم أوروبا 2024، قبل أن يعود بشكل مفاجئ إلى تشكيلة ​ألمانيا​ بفضل مستوياته الجيدة مع بايرن ميونخ خلال الموسم الماضي.

وأوضح الحارس البالغ من العمر 40 عامًا أنه لا يخطط للمشاركة في أي بطولة دولية مستقبلية، مشيرًا إلى أن هذا القرار نهائي.

ويأمل نوير في إنهاء مسيرته الدولية بصورة مثالية، خاصة مع طموح منتخب ألمانيا للمنافسة على اللقب والتأهل مبكرًا إلى الأدوار الإقصائية.