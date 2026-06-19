سويسرا تكتسح البوسنة برباعية وتحقق أول انتصار في كأس العالم

حقق منتخب سويسرا فوزًا كبيرًا على نظيره البوسنة والهرسك بنتيجة 4-1، في المباراة التي جمعتهما مساء الخميس على ملعب "لوس أنجلوس"، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026.

وفرض المنتخب السويسري سيطرته على مجريات اللعب منذ الدقائق الأولى، واستحوذ على الكرة لفترات طويلة، إلا أن دفاع البوسنة نجح في إغلاق المساحات، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

ومع بداية الشوط الثاني، واصل منتخب سويسرا ضغطه بحثًا عن هدف التقدم، وسط تراجع لاعبي البوسنة إلى المناطق الدفاعية.

وأجرى مراد ياكين المدير الفني لمنتخب سويسرا، تبديلًا هجوميًا في الدقيقة 72، بدخول يوهان مانزامبي بدلًا من دان ندوي، ليُثبت البديل فعاليته سريعًا بعدما سجل هدف التقدم بعد دقيقتين فقط.

وجاء الهدف الأول في الدقيقة 74، بعدما وصلت الكرة إلى مانزامبي داخل منطقة الجزاء عقب تشتيت دفاع البوسنة، ليسدد كرة قوية سكنت الشباك بجوار القائم الأيسر.

وفي الدقيقة 84 عزز منتخب سويسرا تقدمه بعدما أضاف روبن فارجاس الهدف الثاني، قبل أن يعود مانزامبي ويسجل الهدف الثالث في الدقيقة 90، بعد تمريرة بينية رائعة من فارجاس، لينفرد بالمرمى ويسدد الكرة ببراعة داخل الشباك.

وفي الدقيقة 90+3 نجح منتخب البوسنة والهرسك في تقليص الفارق عن طريق إرمين ماهميتش، بعدما سجل الهدف الأول لفريقه.

واحتسب حكم اللقاء ركلة جزاء لصالح منتخب سويسرا في الدقيقة 90+6، بعد عرقلة جبريل سو داخل منطقة الجزاء، ليترجمها جرانيت تشاكا إلى الهدف الرابع من علامة الجزاء.

وبهذا الفوز، عزز منتخب سويسرا حظوظه في التأهل إلى الدور التالي، قبل مواجهته المرتقبة أمام كندا في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات، بينما يلتقي منتخب البوسنة والهرسك مع قطر في الجولة ذاتها.