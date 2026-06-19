لارين وديفيد أساسيان في تشكيل كندا في مباراة قطر بالمونديال

أعلن جيسي مارش، المدير الفني لمنتخب كندا تشكيل فريقه الذي يخوض مباراة اليوم أمام قطر، المُقرر إقامتها لحساب منافسات بطولة كأس العالم 2026.

ويواجه منتخب كندا، نظيره، قطر، في الواحدة صباح اليوم، الجمعة، في فانكوفر الكندية، لحساب منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس العالم 2026.

وجاء تشكيل منتخب كندا لمواجهة قطر على النحو التالي:

حراسة المرمى: ماكسيم كريبو

خط الدفاع: أليستر جونستون - لوك دي فوجيرول - ديريك كورنيليوس - ريتشي لاريا

خط الوسط: ستيفن يوستاكيو - إسماعيل كوني - تاجون بوكانان

خط الهجوم: كايل لارين - جوناثان ديفيد - علي أحمد.

ويتواجد على مقاعد بدلاء منتخب كندا في مباراة اليوم، كل من: داين كلير - أوين جودمان - جويل ووترمان - مويس بومبيتو - ألفونسو ديفيز - نيكو سيجور - ماتيو شونير - ليام ميلار - جاكوب شافلبرج - جوناثان أوسوريو - ناثان ساليبا - تاني أولواسي – بروميس ديفيد - جايدن نيلسون.