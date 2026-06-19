 مجتبى خامنئ: وافقت على الاتفاق مع أمريكا بعد تطمينات بحماية حقوقنا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مجتبى خامنئ: وافقت على الاتفاق مع أمريكا بعد تطمينات بحماية حقوقنا

رويترز
نشر في: الجمعة 19 يونيو 2026 - 5:24 ص | آخر تحديث: الجمعة 19 يونيو 2026 - 5:24 ص

قال الزعيم الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي ​اليوم الخميس إنه وافق ‌على مذكرة تفاهم وقّعها الرئيسان الإيراني والأمريكي، رغم تحفظاته ​عليها، وذلك بعد ​تلقيه تأكيدات من الرئيس الإيراني ⁠مسعود بزشكيان ومسؤولين ​كبار آخرين بأن حقوق إيران ​ومصالح "جبهة المقاومة" ستظل محفوظة.
وأضاف خامنئي في رسالة خطية إلى الشعب ​الإيراني أن بزشكيان، ​بصفته رئيس المجلس الأعلى للأمن القومي، ‌تحمل ⁠مسؤولية ضمان حماية الاتفاق لمصالح إيران وتعهد بعدم التنازل إذا ما قدمت ​واشنطن ​ما ⁠وصفه بمطالب مفرطة.
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وأضاف خامنئي أن أي مفاوضات ​مباشرة مستقبلية مع ​الولايات ⁠المتحدة لن تعني قبول "وجهة نظر العدو".


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