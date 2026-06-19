أنشيلوتي يدعو البرازيل لتصحيح المسار ويحذر من مفاجآت هايتي

أكد كارلو أنشيلوتي أن منتخب البرازيل مطالب بإظهار وجه مختلف في مباراته المقبلة أمام هايتي، مشدداً على ضرورة استعادة التوازن الفني والذهني بعد البداية غير المقنعة في كأس العالم 2026 بالتعادل أمام المغرب.

وأوضح المدرب الإيطالي أن الجهاز الفني استغل الفترة الماضية لمراجعة الأخطاء التي ظهرت في الجولة الأولى، والعمل على تطوير أداء الفريق في عدة جوانب، أبرزها صناعة الفرص، والانتشار داخل الملعب، والضغط بصورة أكثر فعالية.

وأشار أنشيلوتي إلى أن التعادل في المباراة الافتتاحية لم يكن ضمن حسابات المنتخب البرازيلي، لكنه يرى أن البطولة لا تزال في بدايتها، وأن الفريق يملك الوقت والإمكانات اللازمة للعودة إلى مستواه المعهود.

وأضاف أن المنتخب بحاجة إلى التحلي بالثبات والقدرة على التعامل مع مختلف الظروف التي تفرضها البطولة، مؤكداً أن النجاح في كأس العالم لا يرتبط فقط بتقديم كرة قدم جميلة، بل يتطلب أيضاً الصلابة والقدرة على التطور من مباراة إلى أخرى.

وعن المواجهة المرتقبة أمام هايتي، شدد مدرب البرازيل على أن المنافس يستحق الاحترام الكامل، لافتاً إلى أنه يتميز بالتنظيم والانضباط البدني، الأمر الذي يفرض على لاعبيه التعامل مع اللقاء بجدية كبيرة.

وأكد أنشيلوتي أن الفوارق النظرية لا تضمن أي شيء في بطولات بحجم كأس العالم، حيث تدخل جميع المنتخبات المنافسات بأقصى درجات الحافز والرغبة في تحقيق المفاجآت.

كما أثنى على المهاجم الشاب إندريك، معتبراً أنه أحد أبرز المواهب الصاعدة في كرة القدم البرازيلية، وأنه يملك الشخصية والنضج الكافيين لمواصلة التطور وترك بصمته مع المنتخب خلال السنوات المقبلة.