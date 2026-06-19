برشلونة يثق في استمرار رافينيا رغم اهتمام الأندية السعودية

يواصل نادي برشلونة الاعتماد على رغبة رافينيا في البقاء داخل صفوف الفريق، حيث يعتبر الجناح البرازيلي جزءًا أساسيًا من خطط النادي للموسم المقبل، رغم التعاقد مع الإنجليزي أنتوني جوردون ووجود اهتمام قوي من أندية الدوري السعودي.

ويعيش رافينيا حاليًا حالة تركيز كاملة مع منتخب البرازيل في كأس العالم 2026، قبل مواجهة هايتي فجر السبت في فيلادلفيا، بعدما انتهت بداية "السامبا" في البطولة بالتعادل 1-1 أمام المغرب.

ويحظى مستقبل اللاعب باهتمام كبير، خاصة مع رغبة ناديي الهلال والنصر السعوديين في الحصول على خدماته، لكن مصادر داخل برشلونة تؤكد أن اللاعب لم يُظهر أي رغبة في الرحيل أو تغيير موقفه من الاستمرار بقميص الفريق الكتالوني.

ويضع برشلونة، بقيادة المدير الرياضي ديكو والمدرب فليك، ثقة كبيرة في رافينيا، حيث يعتبرونه نموذجًا للاعب الذي يجسد شخصية الفريق والطموح لتحقيق جميع الألقاب.

ويمتلك اللاعب عقدًا مع النادي حتى عام 2028، وسيكمل عامه الثلاثين في ديسمبر المقبل، وهو ما يجعل برشلونة يرى أن وضعه مختلف تمامًا عن حالات أخرى مثل رحيل إينيجو مارتينيز إلى النصر، خصوصًا أن رافينيا لا يزال في مرحلة مهمة من مسيرته، بعدما أنهى الموسم الماضي في المركز الخامس بترتيب الكرة الذهبية متفوقًا على كيليان مبابي.

ورغم إدراك إدارة برشلونة لخطر العروض السعودية، فإن النادي لا ينوي فتح باب الرحيل أمام اللاعب إلا في حال وصول عرض مالي "ضخم للغاية" من أجل الموافقة على بيعه.

ويختلف موقف رافينيا عن بعض اللاعبين الآخرين، حيث يرى برشلونة أنه لاعب ذو قيمة فنية كبيرة، خاصة بعدما تأثر الموسم الماضي ببعض الإصابات، بينما كان تعزيز مركز الجناح الأيسر هدفًا للنادي منذ فترة طويلة من أجل تحسين الفريق في دوري أبطال أوروبا.

وكان برشلونة قد حاول التعاقد مع الكولومبي لويس دياز، لكنه لم يتمكن من إتمام الصفقة بسبب الظروف المالية، قبل أن يصل ماركوس راشفورد على سبيل الإعارة، بينما أصبح جوردون متاحًا بعد انتقاله مقابل 70 مليون يورو إضافة إلى 10 ملايين كمتغيرات.

ورغم هذه التدعيمات، يبقى رافينيا حاضرًا بقوة في مشروع برشلونة للموسم الجديد، إذ يرى النادي أن وجوده يمثل إضافة وليس منافسة داخل تشكيلة الفريق.