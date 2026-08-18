 وكالة الطاقة الذرية: هجوم بمسيرة قرب محطة زابوريجيا النووية يسفر عن قتيل و15 مصابا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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وكالة الطاقة الذرية: هجوم بمسيرة قرب محطة زابوريجيا النووية يسفر عن قتيل و15 مصابا

فيينا - د ب أ
نشر في: الثلاثاء 18 أغسطس 2026 - 8:17 م | آخر تحديث: الثلاثاء 18 أغسطس 2026 - 8:18 م

أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا، اليوم الثلاثاء، أن هجوما بطائرة مسيرة بالقرب من محطة زابوريجيا للطاقة النووية في الأجزاء التي تسيطر عليها روسيا بأوكرانيا أسفر عن مقتل شخص وإصابة 15 آخرين.

وقالت الوكالة التابعة للأمم المتحدة، نقلا عن إدارة المحطة، إن جميع الضحايا هم من موظفي المحطة أو عمال تابعين لجهات مقاولة، مشيرة إلى أن ثلاثة من المصابين حالتهم خطيرة.

ونقلت الوكالة عن مدير الموقع النووي، وصفه للحادث بأنه "أسوأ حدث تواجهه المحطة".

وأوضحت الوكالة، أن الطائرة المسيرة انفجرت عند محطة حافلات يستخدمها عمال المحطة في طريقهم إلى العمل صباح اليوم الثلاثاء، مؤكدة أنه "لم يتم الإبلاغ عن أي أضرار تؤثر على السلامة أو الأمن النوويين".

 

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