بوتين يستضيف رئيس ميانمار لبحث تعميق العلاقات بين البلدين

استضاف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، رئيس حكومة ميانمار المدعومة من الجيش، والذي زار موسكو في إطار رحلة تهدف إلى تعزيز التعاون بين البلدين.

وفي مستهل محادثاته مع الرئيس مين أونج هلاينج، أشار بوتين، إلى أن البلدين تعاونا في مجالات السياسة الخارجية والقضايا الأمنية، فضلا عن تطوير مشاريع اقتصادية.

يذكر أن الجانبين أجريا تدريبات عسكرية مشتركة، ووضعا خططا لبناء محطة للطاقة النووية، وميناء بحري، ومصافي نفط، وغيرها من المرافق التي ستتولى روسيا إنشاؤها في ميانمار.

وبدأ رئيس حكومة ميانمار المدعومة من الجيش، زيارة رسمية إلى روسيا لإجراء مباحثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بهدف تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون الاستراتيجي، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية.

وذكرت شبكة تلفزيون وإذاعة ميانمار، أن الرئيس مين أونج هلاينج غادر من العاصمة نايبيدو صباح أمس الاثنين وبصحبته عدد من أعضاء مجلس الوزراء.

وسيلتقى الوفد، مع بوتين ومسئولين روس آخرين، حيث سيناقشون العلاقات الثنائية والشؤون الاقتصادية والأمنية والاجتماعية.

ويشار إلى أن مين أونج هلاينج التقى سابقا ببوتين على هامش منتدى أسبوع الذرة في موسكو في سبتمبر الماضي، ولم يزر بوتين مطلقا ميانمار.

وتعد هذه الزيارة الأحدث ضمن سلسلة الرحلات التي قام بها مين أونج هلاينج لدول أجنبية شملت الصين والهند ولاوس وتايلاند، حيث يسعى لتعزيز الاعتراف الدولي واستعادة المكانة الدبلوماسية.

ومن المقرر أن يحضر مين أونج هلاينج منتدى أعمال ميانمار-روسيا خلال زيارته.

ويذكر أنه تم تنصيب مين أونج هلاينج رئيسا لميانمار في أبريل الماضي في أعقاب انتخابات عامة، وصفتها الأمم المتحدة والخبراء وجماعات حقوقية بأنها لم تكن حرة أو نزيهة.