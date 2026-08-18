وصول أول دفعة من السجناء السويديين إلى إستونيا بموجب اتفاقية نقل ثنائية

أعلنت مصلحة السجون في إستونيا، اليوم الثلاثاء، وصول أول أربعة سجناء سويديين سيقضون فترة عقوبتهم داخل الأراضي الإستونية.

وأوضحت مصلحة السجون الإستونية، أن السجناء وصلوا عبر قاعدة "إماري" الجوية العسكرية؛ ليتم نقلهم لاحقا إلى سجن مدينة تارتو، ثاني أكبر المدن الإستونية.

وكانت إستونيا والسويد، قد توصلتا إلى اتفاق في عام 2025 يسمح بنقل ما يصل إلى 600 سجين سويدي إلى سجن تارتو.

ومن المتوقع وصول ما يصل إلى 100 نزيل على مراحل بحلول نهاية سبتمبر، على أن يرتفع العدد إلى 200 بحلول نهاية العام، بينما ستقوم السويد بتغطية تكاليف إيواء السجناء.