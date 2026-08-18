طائرة تابعة لشركة لوفتهانزا تتفادى وقوع حادث أثناء هبوطها في مطار ميونخ

أكدت شركة لوفتهانزا الألمانية للطيران، اليوم الثلاثاء، أن طائرة تابعة لها من طراز "إيرباص إيه 380" لامست مدرج مطار ميونيخ جنوبي ألمانيا في وقت أبكر من المفترض أثناء عملية الهبوط، وذلك بعد وقت قصير من تفاديها وقوع حادث كان وشيكا.

وأضافت أكبر شركة طيران في ألمانيا، أن جميع الركاب البالغ عددهم 351 شخصا أمكنهم مغادرة الطائرة أمس الاثنين دون أن يصاب أحدهم.

وأوضحت لوفتهانزا، أن الطائرة ألحقت أثناء هبوطها المبكر أضراراً بمصابيح الإضاءة عند عتبة المدرج.

وقالت متحدثة باسم الشركة، إن الطائرة تمكنت مع ذلك من الهبوط بسلام، ولم يُصب أي من الركاب بأذى.

وقبل ذلك بيومين فقط، تجاوزت طائرة "بوينج دريملاينر" تابعة لشركة الخطوط الجوية الفيتنامية نهاية نفس المدرج أثناء إقلاعها من ثاني أكبر مطار في ألمانيا.

ونجا الركاب وأفراد الطاقم من التعرض لحادث، بعدما تمكنت الطائرة من الإقلاع.

وفي هذه الحادثة أيضا، لحقت أضرار بمصابيح إضاءة المدرج. وعادت الطائرة إلى مطار ميونخ، وخلال عملية الهبوط الاحترازي انفجرت عدة إطارات، لكن لم يُصب أي شخص بأذى.