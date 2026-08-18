الصحة العالمية: إصابات إيبولا المؤكدة في الكونغو الديمقراطية تتجاوز 5 آلاف حالة

أعلن المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أفريقيا، اليوم الثلاثاء، أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية تجاوز 5 آلاف حالة.

ومنذ مايو الماضي، تأكدت إصابة 5021 شخصا بالفيروس المميت، فيما فارق 2378 شخصا الحياة جراء إصابتهم بالمرض، مما يعني أن احتمالات الوفاة جراء الإصابة بالمرض تبلغ 47.4%.

وذكرت السلطات الصحية في الكونغو، أن أكثر من ألف مريض تماثلوا للشفاء.

وتفشي فيروس إيبولا في الكونغو في منتصف أيار الماضي، ويذكر أن هذه هي المرة الـ17 التي يتم فيه تسجيل انتشار المرض في الدولة التي تقع بوسط أفريقيا.

غير أن منظمة الصحة العالمية ومراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها في أفريقيا حذرتا من أن العدد الحقيقي للمصابين قد يكون أعلى بشكل كبير.

وصرح مدير مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها في أفريقيا جان كاسيا في أحدث تقييم له للوضع بأن الدراسات تشير إلى أن التفشي ربما يكون قد بدأ في فبراير الماضي.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي الأسبوع الماضي: "ليس لدينا علم بما حدث خلال الفترة من فبراير حتى مايو".