استطلاع: 56% من الألمان لا يثقون في قدرة أي حزب على حل مشاكل البلاد

أظهرت نتائج استطلاع تمثيلي في ألمانيا، أن المواطنين يرون أن حزب "البديل من أجل ألمانيا" وحزبي الاتحاد المسيحي (الذي يجمع بين حزب المستشار فريدريش ميرتس، المسيحي الديمقراطي وشقيقه الأصغر الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري) هما الأقدر على حل التحديات الرئيسية في البلاد.

جاء ذلك في الاستطلاع الذي أجراه معهد "فورزا" لأبحاث الرأي لصالح قناتي "آر تي إل" و"إن تي في".

وعند سؤال المشاركين عن الحزب الأقدر على التعامل مع مشكلات البلاد، اختار 13% حزب "البديل"، مقابل 12% اختاروا الاتحاد المسيحي، فيما جاءت جميع الأحزاب الأخرى بفارق كبير بعدهما.

غير أن اللافت أن 56% من المشاركين أفادوا بأنهم لا يثقون في قدرة أي حزب على حل مشكلات البلاد.

وفي الاستطلاع حصل حزبا الاتحاد المسيحي على أعلى تقييم للكفاءة في ثلاثة من ستة مجالات سياسية رئيسية. ففي مجالات الأمن الخارجي، والتنمية الاقتصادية، وإصلاح البنية التحتية، يرى المشاركون أن الاتحاد المسيحي هو الأقدر على حل المهام المطروحة.

وفي المقابل، تقدم حزب "البديل" في مجال إدارة الهجرة.

ويرى المشاركون، أن الحزب الاشتراكي الديمقراطي هو الأجدر بالحفاظ على أنظمة الضمان الاجتماعي، بينما يحظى حزب الخضر بفارق واضح بأكبر قدر من الثقة في مجال حماية البيئة.

ومع ذلك، لم يكن لهذه التقييمات تأثير مباشر على نوايا التصويت بالنسبة لكل حزب في الوقت الراهن.

ففي سؤال الانتخابات المعروف باسم "سؤال الأحد"، والذي يستند أيضا إلى استطلاع "فورزا" التمثيلي، لم يطرأ أي تغيير على مستوى تأييد الأحزاب مقارنة بالأسبوع السابق، إذ لا يزال حزب "البديل" يتصدر بجدارة قائمة أقوى الأحزاب السياسية في ألمانيا بتأييد 28% من الناخبين الألمان، متقدما على الاتحاد المسيحي الذي يحظى بتأييد 21% من الناخبين، وحزب الخضر الذي يحظى بتأييد 16%.

وحصل الحزب الاشتراكي وحزب اليسار على 12% لكل منهما، بينما لا يزال مستوى تأييد الحزب الديمقراطي الحر أقل من عتبة الـ 5% المطلوبة للتمثيل في البرلمان.