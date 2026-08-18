مقتل عشرات المسلحين و4 مدنيين جراء اشتباكات عنيفة جنوب غربي الصومال

قال مسئول في أحد المستشفيات الصومالية، اليوم الثلاثاء، إن اشتباكات عنيفة استمرت لساعات بين القوات الحكومية ومجموعات مسلحة في مدينة بيدوا جنوب غربي الصومال، أسفرت عن مقتل عشرات المسلحين، وخلفت أيضا ما لا يقل أربعة قتلى و98 جريحا في صفوف المدنيين.

واندلعت الاشتباكات فجر الإثنين عندما هاجمت جماعات مسلحة مواقع حكومية على مشارف المدينة التي تعد موطنا لأكثر من نصف مليون شخص نزحوا جراء الصراع والجفاف.

وأفاد مسئولون صوماليون، بمقتل 30 مهاجما على الأقل، دون أن يصدر فوراً أي إحصاء لخسائر القوات الحكومية

وأوضح الدكتور عبدالكافي عمر محمود رئيس قسم الطوارئ في مستشفى إقليم باي بمدينة بيدوا، أن القتال أسفر أيضا عن مقتل أربعة مدنيين على الأقل وإصابة 98 آخرين، من بينهم 28 امرأة ورجل مسن أصيب برصاص طائش.

وأشار محمود، إلى أن المستشفى لا يضم سوى 40 سريرا، مما استدعى نصب خيمة طوارئ لاستيعاب التدفق الكبير للضحايا عقب اندلاع الاشتباكات، مضيفا أن الطواقم الطبية تواجه كذلك نقصا حادا في الأدوية الأساسية.

وقد تسببت موجة العنف الأخيرة في تزايد الضغط على الخدمات الصحية التي تعاني أصلاً من صعوبات في تلبية احتياجات السكان ومخيمات النازحين في بيدوا، الواقعة على بعد نحو 245 كيلومتراً (150 ميلاً) شمال غرب مقديشو.