وقوع انفجارات وحريق في منشأة صناعية داخل ولاية أوهايو الأمريكية

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هزت انفجارات منشأة صناعية في ولاية أوهايو الأمريكية، صباح اليوم الثلاثاء؛ مما أدى إلى نشوب حريق ضخم استلزم استدعاء عدد كبير من فرق الطوارئ.

وصرح مسئولون، بأن اثنين من العمال مازالا في عداد المفقودين، كما تعرض عدة أشخاص لجروح طفيفة.

وأظهرت مقاطع تليفزيونية إخبارية، تصاعد ألسنة اللهب والدخان الأسود من منشأة برينت لإعادة التدوير في مدينة توليدو بولاية أوهايو، في الوقت الذي أحاطت فيه فرق الإطفاء بالبناية.

وذكرت إدارة الإطفاء والإنقاذ في توليدو، أن انفجارين وقعا بعد الساعة الخامسة صباحا بفترة قصيرة.

وكانت منشأة أخرى تابعة للشركة بولاية ألاباما قد تعرضت لانفجار وحريق عام 2015 مما أسفر عن وفاة شخص واحد.

وذكرت قائد إدارة الإطفاء أليسون أرمسترونج، أن الانفجارات حدثت اليوم أثناء تغيير نوبة العمل في منشآة توليدو، وليس من الواضح مازال إذا كان العاملان المفقودان بخير ولا يردان على الهواتف الخاصة بهما، ولكنهما شوهدا في المبنى قبل وقوع الانفجار.

وقالت: "نحن نعمل على احتواء الحريق والوصول إلى جميع الموظفين في الوقت الحالي".

وأضافت: "توجد مواد خطرة داخل البناية، وبالتالي فإننا نتعامل مع المواد الكيماوية والجريان السطحي للسوائل والخزانات التي انفجرت".