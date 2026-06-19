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عانى المنتخب القطري في الشوط الأول من مباراته مع كندا خلال الشوط الأول المقام بينهما في كأس العالم.

ويلعب منتخب قطر مع كندا فجر اليوم الجمعة، ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس العالم 2026.

وشهد الشوط الأول بطاقة حمراء لهمام الأمين في الدقيقة 33 ليلعب العنابي الوقت المتبقي من المباراة منقوص العدد.

ولم يكن طرد همام الأمين خلال مواجهة قطر وكندا حدثًا عاديًا، إذ دوّن لاعب العنابي اسمه في قائمة اللاعبين العرب الذين تعرضوا للطرد في تاريخ كأس العالم.

وأصبح همام الأمين ثامن لاعب عربي يحصل على بطاقة حمراء في تاريخ المونديال، بعدما أشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجهه خلال مواجهة كندا ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس العالم 2026.

وسبق همام الأمين سبعة لاعبين عرب تعرضوا للطرد في نهائيات كأس العالم، بداية من العراقي باسل كوركيس أمام بلجيكا في مونديال 1986، ثم الإماراتي خليل غانم ضد يوغوسلافيا في نسخة 1990.

وشهد مونديال فرنسا 1998 طرد السعودي محمد الخليوي أمام أصحاب الأرض، قبل أن ينضم التونسي زياد الجزيري إلى القائمة خلال مواجهة أوكرانيا في كأس العالم 2006.

وفي نسخة جنوب إفريقيا 2010، شهدت البطولة حالتي طرد عربيتين، الأولى للجزائري عبدالقادر غزال أمام سلوفينيا، والثانية لمواطنه عنتر يحيى ضد الولايات المتحدة الأمريكية.

وكان آخر اللاعبين العرب الذين تعرضوا للطرد في كأس العالم قبل نسخة 2026 هو المغربي وليد شديرة خلال مواجهة البرتغال في ربع نهائي مونديال قطر 2022.

وبطرده أمام كندا، أصبح همام الأمين أحدث المنضمين إلى هذه القائمة التاريخية، والأول من منتخب قطر الذي يتعرض للطرد في تاريخ مشاركاته بكأس العالم.