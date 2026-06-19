كرر جوناثان ديفيد، لاعب منتخب كندا، إنجاز النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد منتخب التانجو في مونديال 2026.

وانتصر المنتخب الكندي على قطر فجر اليوم الجمعة، بنتيجة 6-0، في اللقاء الذي أقيم ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس العالم 2026.

وبادر سايل لارين بالتسجيل في الدقيقة 16، قبل أن يضيف جوناثان ديفيد الهدف الثاني والثالث في الدقيقة 29 و45+3.

وفي الشوط الثاني لم يبخل المنتخب الكندي بالتسجيل من جديد عن طريق ناثان صليبا في الدقيقة 64، ثم سجل محمد المناعي أهداف اللقاء في الدقيقة 75 بالخطأ في مرماه، قبل أن ينهي المنتخب الكندي الأهداف في الدقيقة 90+2 عن طريق جوناثان ديفيد.

ولم تتوقف معاناة العنابي عند ذلك، بل تعرض الثنائي همام الأمين وعاصم مادبو للطرد في الدقيقة 33 و53 ليشارك المنتخب القطر في الوقت المتبقي من المباراة منقوص العدد.

وبهذه النتيجة، يعتلي المنتخب الكندي صدارة المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط، متساويا مع سويسرا صاحبة المركز الثاني، أما منتخب البوسنة والهرسك فيتواجد في المركز الثالث برصيد نقطة وحيدة وخلفه منتخب قطر بنقطة واحدة.

هاتريك ديفيد

وبعدما سجل ديفيد ثلاثية أمام منتخب قطر، يكرر إنجاز ليونيل ميسي الذي سجل ثلاثية أمام المنتخب الجزائري في الجولة الأولى، ليصل إلى قمة هدافي البطولة عبر تاريخها.