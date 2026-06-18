أمير قطر يؤكد أهمية تفاهم واشنطن وطهران لاستقرار المنطقة

أكد أمير قطر تميم بن حمد، الخميس، أهمية "مذكرة تفاهم إسلام آباد" الموقعة بين الولايات المتحدة وإيران في ترسيخ السلام والاستقرار إقليميا ودوليا، وشدد على دعم بلاده المستمر للحلول الدبلوماسية لمعالجة الأزمات.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه أمير قطر، من الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، وفق بيان للديوان الأميري القطري، الخميس، بعد توقيع واشنطن وطهران مذكرة تفاهم لوقف الحرب بينهما.

ومساء الأربعاء، وقّع الرئيسان الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الإيراني، إلكترونيا، على "مذكرة تفاهم إسلام آباد" التي تمهد لإنهاء الحرب التي بدأتها واشنطن وتل أبيب ضد إيران في 28 فبراير الماضي.

وأعلن الوسيط الباكستاني رسميا دخول المذكرة حيز التنفيذ، على أن تبدأ إيران إعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة، مقابل شروع الولايات المتحدة في رفع الحصار البحري المفروض على طهران.

وثمّن الرئيس الإيراني موقف أمير قطر في "إرساء الأمن والاستقرار في المنطقة"، معربا عن شكره وتقديره لجهوده الداعمة للتهدئة "بما يسهم في ترسيخ الاستقرار الإقليمي والدولي"، وفق البيان.

ومن جانبه، هنّأ أمير قطر الرئيس الإيراني على توقيع مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة، متمنيا أن تسهم هذه الخطوة في توطيد السلام والاستقرار في المنطقة والعالم.

وأكد أمير قطر موقف الدوحة الداعم للحوار والوسائل الدبلوماسية في معالجة القضايا الإقليمية والدولية، ودعمها لجميع الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والسلام على المستويين الإقليمي والدولي.

ومن المقرر أن يستضيف منتجع بورجنستوك السويسري، غدا الجمعة، اجتماعا يضم ممثلين عن الولايات المتحدة وإيران، إضافة إلى الوسيطين الباكستاني والقطري ودول أخرى معنية، لإجراء مفاوضات أولية حول تنفيذ مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران.