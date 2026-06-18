مجتبى خامنئي: المفاوضات التي ستُجرى بعد مذكرة التفاهم لن تعتبر قبولا لوجهة نظر العدو

وجه مجتبى خامنئي، المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية، كلمة إلى الإيرانيين، بشأن الاتفاق الذي جرى بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية لوقف الحرب.

وقال في بيان نشرته وسائل الإعلام التابعة له عبر منصة "إكس": "من هذه اللحظة فصاعدًا، سننتظر - أنتم أيها الشعب الكريم، وهذا الخادم المتواضع - تحقيق الشروط المنصوص عليها في مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة".

وأكد أن "من البديهي أن المفاوضات التي ستُجرى في المستقبل لن تُعتبر قبولًا لوجهة نظر العدو، قائلا إن "الرئيس الموقر صرح بأنه إذا سعى الجانب الأمريكي إلى تجاوز حدوده، فلن يستسلموا لذلك".

وأضاف: "في سبيل الوصول إلى هذه المرحلة وتوقيع مذكرة تفاهم، بذل المسئولون جهودا حثيثة بدافع التعاطف وحسن النية، وبالطبع، كان رئيس الولايات المتحدة هو من استخدم، بدافع اليأس، شتى الوسائل المتاحة لتحقيق هذا الهدف".

وتابع: "من حيث المبدأ، كان لدي رأي مختلف فيما يتعلق بمذكرة التفاهم، ولكن انطلاقا من الالتزام الذي قدمه لي الرئيس، بصفته رئيس المجلس الأعلى للأمن القومي، نيابة عن نفسه وعن الأعضاء في حماية حقوق الأمة الإيرانية وجبهة المقاومة، وتعهده صراحة بتحمل المسؤولية عن ذلك، فقد منحت الإذن بذلك".

ووقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ساعة مبكرة من صباح الخميس عن نسخة من مذكرة التفاهم المبرمة مع إيران، خلال مأدبة عشاء مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في قصر فرساي، وأُرسلت صورة للاتفاقية الموقعة إلى الإيرانيين والوسطاء.

وأفادت وكالة "الأسوشيتد برس" عن مسؤولين أميركيين، أن مسودة الاتفاق تتضمن معيارا جديدا يتمثل في "الحد الأدنى" لخفض درجة مزج اليورانيوم الإيراني عالي التخصيب، كما تشمل أحكاما لضمان "سلامة أراضي" لبنان بعد الهجمات الإسرائيلية الأخيرة ضد حزب الله في الأراضي اللبنانية.